YKS tercih sürecinin son günlerine girilirken puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar kadar 'Ben hangi meslekte mutlu olurum?' sorusu da adayların en çok zorlandığı konuların başında geliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Üniversite tercih döneminin son günlerine girilirken bölüm ve meslek seçimi konusunda kararsızlık yaşayan gençler için kariyer testleri yeniden gündemde. Üsküdar Üniversitesi tarafından 2015'ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, bugüne kadar 1 milyon 738 bin 285 adaya rehberlik etti.

Sadece puan ve başarı sıralamasına göre tercih yapmak yerine adayların ilgi alanlarını, kişilik özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alan test, bu tercih döneminde 9 bin 182 kararsız öğrencinin kendi potansiyelini değerlendirmesine imkân sağladı.

90 SORUYLA KİŞİLİK VE İLGİ ALANLARINI ANALİZ EDİYOR

Bilimsel altyapıya dayanan Kariyer Testi, dünyada yaygın olarak kullanılan Holland Mesleki Tercih Envanteri (RIASEC) modelini esas alıyor.

Yaklaşık 10 dakikada tamamlanan 90 soruluk testte adaylardan çeşitli etkinliklere yönelik 'Hoşlanırım' veya 'Hoşlanmam' seçeneklerinden birini işaretlemeleri isteniyor. Sonuçlarda ise adayın ilgi alanları ve baskın kişilik özellikleri analiz edilerek hangi meslek gruplarında daha başarılı ve mutlu olabileceğine ilişkin bir profil ortaya çıkarılıyor.

Test, adaylara yalnızca 'Hangi bölümü seçmeliyim?' sorusunun değil, 'Nasıl bir çalışma hayatı bana uygun?' sorusunun da yanıtını bulma konusunda yardımcı oluyor.

ALTI FARKLI KİŞİLİK PROFİLİ ORTAYA ÇIKIYOR

RIASEC modeline göre adaylar altı temel kişilik tipinden biri veya birkaçının özelliklerini taşıyor:

Gerçekçi: Uygulamalı ve pratik işlerden hoşlananlar. Mühendislik, tarım gibi alanlar öne çıkıyor.

Araştırıcı: Gözlem, araştırma ve problem çözmeyi sevenler. Bilim ve sağlık alanları uygun seçenekler arasında.

Artistik: Yaratıcılık ve özgünlüğü ön planda tutanlar. Mimarlık, tasarım ve müzik gibi alanlar öne çıkıyor.

Sosyal: İnsanlara yardım etmeyi ve öğretmeyi sevenler. Öğretmenlik, psikoloji ve sosyal hizmet gibi meslekler öne çıkıyor.

Girişimci: Yönetme, ikna etme ve liderlikten hoşlananlar. Yöneticilik, hukuk ve pazarlama gibi alanlar dikkat çekiyor.

Geleneksel: Düzenli, planlı ve detaycı çalışmayı tercih edenler. Muhasebe ve bankacılık gibi meslekler öne çıkıyor.

'ÖNCE KENDİNİ TANI'

Uzmanlara göre testin en önemli özelliği, öğrenciye doğrudan bir bölüm dayatmak yerine önce kendi ilgi ve kişilik özelliklerini tanıma fırsatı sunması.

Test sonucunda öğrenciler daha önce düşünmedikleri meslek alanlarının kendileriyle ne kadar örtüştüğünü görebilirken, kararını vermiş adaylar da seçmeyi düşündükleri bölümün kişilik yapılarıyla uyumunu değerlendirebiliyor.

Üsküdar Üniversitesi, dijital testin ardından adaylara uzman tercih danışmanlığı desteği de sunuyor. Öğrenciler test sonuçlarını uzmanlarla birebir veya çevrim içi görüşmelerde değerlendirebiliyor.

Bu görüşmelerde test sonuçlarının yanı sıra öğrencinin başarı sıralaması, puanı, ilgi alanları, kariyer hedefleri ve iş dünyasının beklentileri birlikte ele alınıyor. Uzmanlar, üniversite tercihinin yalnızca bir yerleştirme süreci olmadığını, uzun vadeli kariyer yolculuğunun ilk adımı olduğunu belirtiyor. Tercihlerin son günlerinde acele karar vermek yerine bilimsel kariyer analizlerinden ve uzman desteğinden yararlanmanın, gençlerin kendilerine daha uygun eğitim ve meslek yolunu belirlemelerine katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor.