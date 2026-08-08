Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarında bu yıl da önemli bir başarıya imza attı. KARBEM'de ücretsiz eğitim alan ve tercih yapan 355 öğrenciden 340'ı bir liseye yerleşme hakkı kazanırken, yerleştirme başarısı yüzde 95,7 olarak gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmet veren KARBEM'de 8. sınıf öğrencileri, yıl boyunca uzman eğitim kadrosu eşliğinde LGS'ye hazırlandı. Yoğun hazırlık sürecinin ardından sınava girerek tercih yapan 355 öğrenciden 340'ı liselere yerleşti. Herhangi bir okula yerleşemeyen 15 öğrenci ise nakil döneminde tercihlerini değerlendirecek.

Başarılarıyla gururlandırdılar

KARBEM öğrencileri, İzmir'in başarılı liselerine yerleşerek önemli dereceler elde etti. Beyza Çayır Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi'ne, Rümeysa Taş Bergama Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi'ne, Ceylin Öner Bornova Anadolu Lisesi'ne yerleşti. Eflal Öner, Muhammed Efe Güven, Asım Kirveli, Esra Kabak, Ahmet Enes Ağirel ve Asya Özkan ise İzmir Anadolu Lisesi'ne yerleşen öğrenciler arasında yer aldı.

Yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerden 2'si Fen Lisesi'ne, 212'si Anadolu Lisesi'ne, 107'si Meslek Lisesi'ne, 15'i İmam Hatip Lisesi'ne, 1'i Spor Lisesi'ne, 1'i Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve 2'si Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) yerleşti.

Bu başarı ortak emeğin ürünü'

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başarının öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin ortak emeğiyle elde edildiğini belirterek, 'KARBEM'de çocuklarımızı yalnızca sınavlara hazırlamıyor, geleceğe güvenle bakabilmeleri için yanlarında oluyoruz. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi yürekten kutluyorum. Karabağlar 'da hiçbir çocuğun hayallerinden vazgeçmediği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

KARBEM'in üçüncü şubesi yakında açılıyor

KARBEM'in daha fazla öğrenciye ulaşacağını belirten Başkan Kınay, üçüncü şubenin de yakında hizmete açılacağını açıkladı. Kınay, eğitim desteklerini büyüterek daha fazla çocuğun yanında olacaklarını ifade etti.