Kocaeli Büyükşehir, “Alikahya Tramvay Hattı Projesi” kapsamında trafiğe kapatılan TEM Otoyolu alt geçidinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi” kapsamında altyapı çalışmalarına devam ediyor. 22 Nisan-02 Mayıs 2025 tarihleri arasında TEM Otoyolu alt geçidini trafiğe kapatarak bölgedeki çalışmalarına hız veren Büyükşehir, alanda estetik dokunuşlara imza atıyor.

KOCAELİ, DEMİR AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda” çalışmalar son sürat devam ediyor. Kocaeli’nin daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir, TEM Otoyolu alt geçidinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Burada yapılan çalışmalarda altyapı güçlendirmeleri ve bazı bağlantı hatları oluşturulurken, çalışmalar kapsamında menfez altı zemin hazırlığı, grafiti çalışmaları, aydınlatma ve elektrik imalatları gibi önemli işler yapılıyor.

GRAFİTİ İLE GÖRSEL ZENGİNLİK KATILIYOR

“Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi” sadece altyapı çalışmalarını değil, aynı zamanda estetik bir dokunuşu da içeriyor. TEM Otoyolu alt geçidinde yapılan grafiti çalışmaları, hem görsel zenginlik katıyor hem de tramvay yolculuklarını sanatsal bir deneyime dönüştürüyor. Bu özel çalışmalar, Kocaeli’ni daha estetik hale getirirken, tramvay hattı boyunca yolculuk yapan vatandaşlar, sadece güvenli ve hızlı bir ulaşım sağlamakla kalmayarak, aynı zamanda görsel olarak zenginleştirilmiş bir deneyim yaşayacak.

PROJE, KOCAELİ’NE DEĞER KATACAK

Büyükşehir Belediyesi, “Alikahya Tramvay Hattı Projesi” ile şehri sadece ulaşım anlamında değil, estetik açıdan da zengin bir görsel şölene dönüştürerek, Kocaeli’nin toplu taşıma deneyimini daha keyifli hale getirecek. Bu deneyim şehre modern bir kimlik kazandırmayı hedefliyor.