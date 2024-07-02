Teknoloji sektöründe Türkiye’nin rol modellerinin belirlendiği ve özel bir eğitimle desteklendiği Teknolojinin Lider 100leri projesi ilk mezunlarını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Cumhuriyet’in yeni yüzyılında önemli bir projeye imza attı. “Teknolojinin Lider 100leri” projesi ile katılımcılara kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir eğitim programı sunuldu.

Proje kapsamında 166’sı kadın 23’ü erkek olmak üzere toplam 189 öğrenci 4 aylık eğitim süreci sonunda sertifikalarını alarak mezun olmaya hak kazandı. Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerinin seçilerek eğitim programına dahil edildiği projede öğrencilerin yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor.

Türkiye’nin teknolojide yetişmiş insan gücüne katkı sağlamayı hedefleyen projenin ilk mezunları destekleyici kurumların temsilcilerinin katılımıyla 1 Temmuz’da gerçekleştirilen özel etkinlikte sertifikalarını aldılar.

Törende Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Arıduru proje hakkında bilgiler verdi.

YENİ LİDER ROL MODELLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney: “Yaklaşık dört yıl önce bilimde ve teknolojide sayıca az motivasyon olarak düşük olan kadın uzman sayısını arttırmak, kadınları teknolojiye, istihdama ve üretime kazandırmak amacıyla Teknolojide Kadın Derneği’ni kurduk. Dernek olarak amacımız sadece kadınlara değil tüm gençlerimize, tüm insanlığa hizmet vermek ve bu alanda teknolojide çeşitliliği sağlamak, kadınları teknolojiye, istihdama ve üretime kazandırmak. Bunu yaparken de sadece kadınlara değil tüm gençlerimize, tüm insanlığa hizmet vermek ve bu alanda teknolojide çeşitliliği sağlamayı hedefliyoruz" dedi.