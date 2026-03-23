Yalova Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabristan ziyaretlerini daha huzurlu ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için servis hizmetleri yoğun bir şekilde çalıştı.

YALOVA (İGFA)- Bayram süresince mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için şehir genelinde ücretsiz servis hizmeti sağlandı. Belirlenen güzergâhlarda düzenli olarak hareket eden servis araçları sayesinde özellikle yaşlı ve ulaşım imkânı kısıtlı vatandaşlar kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, mezarlık girişlerinde kurulan ikram noktalarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ziyaret için gelen vatandaşlara lokum, kek, gülsuyu ve şerbet dağıtılarak bayramın manevi atmosferi paylaşıldı.

Yapılan bu ikramlar, kabristan ziyaretine gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.