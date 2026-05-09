Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizmi buluşturan bir organizasyonla İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Arkeoloji Kulübü öğrencilerini tarih yolculuğuna çıkardı. Program kapsamında öğrenciler, Marmaraereğlisi ilçesinde Perinthos Antik Kenti kazı alanını ziyaret ettiler.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen gezide öğrenciler, Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem tarafından kazı alanında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda Perinthos'un tarihi katmanları, bölgenin arkeolojik önemi ve antik döneme ışık tutan bulgular aktarıldı.

ÖĞRENCİLER BAZİLİKALARI İNCELEME FIRSATI BULDULAR

Gezi kapsamında öğrenciler ve akademisyenler, antik kentin yanı sıra bazilikaları da yerinde inceleme fırsatı buldular. Tarih ve medeniyet bilinci çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde, katılımcılar yeni bilgi ve akademik kazanımlar elde ettiler.

Program sonunda öğrenciler ve öğretim görevlileri, yeniden İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ulaştırıldılar. Katılımcılar, bilimsel ve kültürel açıdan zengin içerikli organizasyon için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel mirası genç kuşaklarla buluşturan etkinlikleri, bölgenin tarihsel değerlerinin tanıtımına katkı sunmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.