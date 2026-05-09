Kurbanlıklar sahaya çıkarken Kurban Bayramı'nın 4.5 günlük resmi tatil gününde bir uzatma olcak mı sorucu kamuoyu gündemine oturdu. 2026 resmi tatil takvimi ve Diyanet verilerine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor.

2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında denk geliyor. Normal şortlarda Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayramın 1. günü 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)

Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU?

2026 yılında Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi uzun tatil ihtimalini gündeme getirdi. Bayramın ilk üç günü Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk gelirken 25 Mayıs tam gün ve 26 Mayıs yarım gün de resmi tatile ilave edilerek, 4.5 günlük tatil resmi olarak Cumartesi Pazarlarla birlikte 9 güne ulaştı.

Tatilin 9 güne uzatılması aynı zamanda turizm sektörünü de hareketlendirdi. ..

