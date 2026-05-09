Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Saray İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni hizmete aldı. Modern teknolojiyle donatılan tesis, bölgedeki atıksuların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlayacak.

VAN (İGFA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) 13 ilçeye yaptığı yatırımlarını sürdürüyor. Toplam 32 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Saray İleri Biyolojik Atıksü Arıtma tesisi de günlük 458 metreküp atıksu arıtma kapasitesiyle hizmet sunuyor. İleri biyolojik arıtma sistemiyle çalışan tesiste, arıtılan suyun çevre mevzuatına uygun şekilde doğaya deşarj edilmesi hedefleniyor.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir su yönetimi amacıyla inşa edilen tesis sayesinde, bölgedeki yerleşim alanlarından kaynaklanan atıksular kontrol altına alınarak çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

Enerji verimliliği sağlayan sistemlerle donatılan tesis, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacak hem de işletme süreçlerinde tasarruf sağlayacak.

VASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin farklı noktalarında altyapı ve çevre yatırımlarının sürdürüleceği belirtildi.