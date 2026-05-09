Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının yaklaşması ve hasat döneminin başlamasıyla birlikte anız yangınlarına karşı kapsamlı bir mücadele planını devreye aldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca başkanlık etti. Toplantıya ayrıca İtfaiye Daire Başkanı Halil Kırmızı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Koşar, Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Baytimur, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Vekili Şükrü Karaca, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Eyüp Aytekin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Mehmet Demir ile çok sayıda itfaiye personeli katıldı.

Toplantıda özellikle hasat döneminde sıkça yaşanan anız yangınlarının çevreye, tarım arazilerine, doğal yaşama ve insan sağlığına verdiği zararlar üzerinde duruldu. 'Bir kıvılcım binlerce hayatı yok eder' anlayışıyla hareket edilen toplantıda, yangınların önlenmesi adına kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, kırsal bölgelerde risk taşıyan alanların belirlenmesi, müdahale ekiplerinin hazır hale getirilmesi, iş makineleri ve su tankerlerinin stratejik noktalarda konuşlandırılması gibi birçok başlık masaya yatırıldı. Ayrıca olası yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek için itfaiye ekiplerinin sahadaki koordinasyon süreçleri de değerlendirildi.

ÇİFTÇİLERE UYARI VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI ARTACAK

Toplantıda, anız yakmanın hem çevre hem de toprak verimliliği açısından büyük zararlar doğurduğuna dikkat çekildi. Özellikle bilinçsiz şekilde yakılan anızların kontrol dışına çıkarak geniş alanlara yayıldığı, ormanlık alanlar, elektrik hatları ve yerleşim yerleri için ciddi risk oluşturduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacağı, kırsal mahallelerde farkındalık faaliyetlerinin artırılacağı öğrenildi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yaz boyunca riskli bölgelerde denetimlerin artırılması, ihbarlara hızlı dönüş sağlanması ve yangınlara erken müdahale edilmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağı belirtildi.