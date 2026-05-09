Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen 'Büyükşehir Belediye Başkanları Balıkesir Buluşması'na katıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Tüm katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Balıkesir'de olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Marmara Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın belediyeciliğin her alanında her yurttaşa dokunan önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Seçer, CHP'li belediye başkanlarının hepsinin önemli işleri hayata geçirdiğini aktardı. Seçer, 'Belediye başkanlarımız çalışmalarını, bir uyum içerisinde yapıyorlar. Bir kurumda uyum varsa; birlikte düşünme ve birlikte hareket etme varsa başarı kaçınılmaz oluyor' diyerek emek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

'Bütün belediye başkanlarımız halkı anlayan, halka dokunan ve sonuç alıcı icraatlar yapıyor'

Türkiye'de siyasetin, 2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'li adayların özellikle metropol kentleri kazanmasının ardından farklı bir evreye geçtiğine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Seçer, 2002-2019 yılları arasında mevcut iktidarın, hem yerel yönetimlere hem genel iktidara sahip olduğunu, CHP'li siyasetçilerin ise kırsal kesimlere, mahallelere gittiği zaman yalnızca iktidara yönelik eleştirilerini dile getirebildiklerini belirtti. 2019'dan bu yana CHP'li belediyelerin yerel yönetimlerde güçlü bir kazanım elde etmesinin üzerine icraat yaptığını ve halkla bir araya geldiklerinde anlatacak birçok proje ve başarıya imza attıklarını vurgulayan Seçer, '2019'dan bu yana her şey değişti. Artık çok başarılı belediye başkanlarımız var. Bütün belediye başkanlarımız halkı anlayan, halka dokunan ve sonuç alıcı icraatlar yapıyor. Bu da; başta milletvekillerimiz olmak üzere partililerimiz halka gittiğinde, oturup hemhal olduğunda, Türkiye'nin derdini konuştuğunda anlatacağı icraatlardan, vereceği sözlere kadar bir referans ortaya çıkarıyor' diye konuştu.

'İktidarın anahtarı, CHP'li belediye başkanlarının uygulamalarının elinde'

CHP'li belediye başkanlarının başarılı işlere imza attığını iktidarın da gördüğünü kaydeden Seçer, '2024 yılında alınan başarılı sonuçlardan sonra iktidar şapkasını önüne koydu ve düşünmeye başladı. 'Benim iktidarımı sarsacak olan ana muhalefet partisinin belediyelerinin başarılı çalışmaları' diyerek, 'Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz?' arayışına girdi ve ondan sonra olan oldu. 2024 yılının Ekim ayı ve ardından 2025 yılının Mart ayındaki operasyonlarla iktidarın da bizim üzerimizde yazdığı senaryo ortaya çıkmaya başladı. İktidar; eğer CHP bu ülkede iktidar olacaksa ya da AK Parti iktidarı kaybedecekse, iktidarın anahtarının CHP'li belediye başkanlarının belediyecilik uygulamalarının elinde olduğunun farkında' ifadelerine yer verdi.

Seçer'den siyasi operasyonlara eleştiri: 'Yapılan siyasi operasyonlar demokrasiye ve millet iradesine darbedir'

İktidar tarafından devam eden hukuksuz uygulamaların, siyasi operasyonların devam edeceğini öngördüğünü aktaran Seçer, 'Bu saldırılar bizi yıldırmadı. Arkadaşlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İktidar, bir başka saldırı daha yapmaya başladı. Sandıkta yenemedikleri belediye başkanlarını, 'Nasıl kendi partimize çekeriz?' anlayışı içerisine girdiler. Bu anlayışla bazı bölgelerde bazı belediye başkanları üzerinden başarılı oldular ve bu çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyorlar. Bu demokrasiye bir darbedir. Millet iradesine saygısızlıktır' sözlerini kullandı. Seçer, başarılı belediye başkanlarının kendi seçmen kitlesinin de olabileceğini ancak seçimlerde asıl başarının partiden geldiğini işaret ederek, halkın iradesi ve partisinin gücüyle yola çıkmış bir belediye başkanının farklı bir partiye dahil edilmesinin partinin seçmenine ve partiye ihanet etmek olduğunu belirterek, durumu 'siyasi ahlaksızlık' olarak değerlendirdi. Seçer, her zaman dimdik duracaklarını belirterek şu ifadeleri kaydetti: 'Giden gider, biz buradayız. Kalan arkadaşlarımızla beraber iktidar yolunda hiçbir korkuya ve vehme kapılmadan aynı amaçla, aynı şevkle ve aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz.'

'İktidarın ulaşamadığı her noktaya biz ulaşıyoruz'

CHP'li belediyelerin hizmetleri ile iktidarın ulaşamadığı her alana ulaştıklarını kaydeden ve çok değerli hizmetler ortaya koyduklarını dile getiren Seçer, 'Bu toplantıda bir araya gelmemizin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. İyi uygulamalarımızı birbirimize anlatalım ve eksiklerimizi görerek bunları tamamlayalım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var' dedi.

'Güçlü ve halkın yanında bir iktidar olacağız'

Seçer, CHP'li belediyelerin, anne karnından başlayarak bireyin hayatının tüm aşamalarında yanında olduğunu ve hizmet götürdüğünü belirtti. CHP hakkında yıllarca yanlış algılar üzerinden siyaset üretildiğini ancak son yıllarda belediyelerce yapılan hizmetlerle bu algıların tuzla buz edildiğini sözlerine ekleyen Seçer, 'Mevcut iktidar, yıllardır sürdürdüğü algı ve anlayışları yıktığımız için CHP'li belediye başkanlarının üzerine geliyor. Biz çalıştığımız sürece iktidar bizim olacak. Çok çalışıyoruz, daha da fazla çalışacağız. Çok değerli hizmetler yapıyoruz. Hepiniz sokağa çıktığınız zaman bunu görüyorsunuz; halkın ilgisi, sevgisi, güveni bize. Halk bizi kendinden görüyor. Bugün halkın yanında olan CHP'li belediye başkanlarıdır. Biz milletimizin hayır duasını arkamıza alarak, onun teşekkürüyle mutlu olarak, desteğiyle de güçlü olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi. CHP'li tüm siyasilerin güçlü bir şekilde birbirlerine destek olmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Seçer, 'Eninde sonunda iktidar biz olacağız. Güçlü ve halkın yanında bir iktidar olacağız. Her gelen gün, bugünden çok daha iyi olsun' diye belirtti.

Zeybek: 'CHP'li belediyeler olarak sorunlar karşısında iyi çözümleri birbirimize aktarmamız gerekiyor'

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşmasına; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ve başarı dileklerini ileterek başladı. Zeybek, büyükşehir belediye başkanları ve büyükşehir belediyelerinin farklı disiplinlerdeki kurumlarının başkan ve yöneticileri ile sık sık bir araya geldiklerinden söz ederek, 'CHP'li belediyeler olarak sorunlar karşısında iyi çözümleri ve çözümlerdeki başarıyı, deneyimlerimizi mutlaka birbirimize aktarmamız gerekiyordu' dedi.