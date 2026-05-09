SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Kentsel dönüşüm noktasında önemli işlere imza atmaya devam ediyor, örnek bir süreci hep birlikte yürütüyoruz. Şehrimizin geleceği açısından çok önemli olan bu imzalarımızın tüm hemşehrilerimize, Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir eşik daha aşıldı. Projenin yapım sürecine ilişkin müteahhit firmalar ile anlaşmalar sağlanırken projeyi hayata geçirecek ilk imzalar da atıldı. Vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk etap çalışmaları, hak sahipleriyle yüzde yüz uzlaşma sağlanan Anadolu Mahallesi'nde başladı. Bölgede başlatılan yıkım çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde yapım sürecine geçileceği bildirildi. İlk etapta 378 konut ve 41 iş yerinin inşa edilmesi planlanıyor.

Kentsel Dönüşüm Projesi; Kadıköy Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Hastanebaşı Mahallesi ve Kökçüoğlu Mahallesi olmak üzere toplam 5 mahalleyi kapsıyor. Etaplar halinde gerçekleştirilecek çalışmaların 5 etap sonunda tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında toplam bin 922 konut ve 180 iş yerinin bölgeye kazandırılması planlanırken şehir merkezinde uzun yıllardır çözüm bekleyen yapılaşma sorunlarının da çözüme kavuşması amaçlanıyor.

'Kentsel dönüşümde önemli işlere imza atıyoruz'

Kentsel dönüşüm çalışmalarının vatandaş odaklı yürütüldüğünü vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Kentsel dönüşüm noktasında önemli işlere imza atmaya devam ediyor, örnek bir süreci hep birlikte yürütüyoruz. Amacımız sosyal donatı alanlarıyla, güvenli yapılarıyla ve modern yaşam alanlarıyla örnek bir şehirleşme ortaya koymak. Bu amaçla kentsel dönüşümde ilk yıkımlarımızı Anadolu Mahallemiz ile başlattık. Şimdi de müteahhit firmalarımızla anlaşmalarımızı sağlayarak imzalarımızı attık. Kısa süre içerisinde başlayacak çalışmalarla Anadolu Mahallemizde 378 konut ve 41 iş yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ortak aklı merkeze alan, kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasıyla, uzlaşıyı önceleyen bir anlayışla