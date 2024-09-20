Hayrabolu Çevre Yolu ile ilçe merkezinden geçen ağır vasıta ve transit trafiği çevre yoluna aktararak şehir geçişini 5 dakikaya indirdiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 6,5 kilometre uzunluğundaki Barbaros Limanı Bağlantı Yolu ile limandan Tekirdağ-Malkara Devlet Yolu’na ulaşımı 3 dakikaya düşürdüklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolları’nın toplu açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada Trakya’nın güçlü karayolu altyapısı, limanları, demiryolu ve havayolu bağlantıları ile Avrupa’yı Asya’ya bağlayan köprü konumunda olduğunu vurguladı.

Trakya’nın Marmara ve Karadeniz’e açılan kapısı olan Tekirdağ’ın Asya ve Avrupa arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunmasıyla her dönem önemli bir ticaret ve kültür merkezi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle gerçekten Trakya Bölgemizdeki en büyük il olarak, İstanbul ile birlikte ülkemizin ekonomisini canlandıran lokomotif şehirlerden biridir. Bu nitelikleriyle Tekirdağ her gün büyüyor, gelişiyor.” dedi.

“2022 YILINDA 86 KİLOMETRE OLAN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 409 KİLOMETREYE ÇIKARDIK”

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ’ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini ve dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Son 22 yılda Tekirdağ’ın ulaşım ve iletişim altyapısına 75 milyar 689 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2022 yılında 86 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilometreye, 246 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 586 kilometreye çıkardık. Tekirdağ’ı; İstanbul’a, Çanakkale’ye, Kırklareli’ye ve Edirne’ye bölünmüş yollarla bağladık. Bugün bir araya geldiğimiz Kapaklı Köprülü Kavşağımızla birlikte Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yollarımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Kapaklı Köprülü Kavşağını, Çerkezköy – Saray Yolu üzerinde hayata geçirdiklerini belirterek, “Ana gövdesi bin 71 metre uzunluğunda olan kavşağımızın 234 metresini ard germeli köprü ile geçtik. Proje kapsamında ayrıca, bin 200 metrelik kavşak kollarını da inşa ettik. Kavşağımız ile birçok yolun kesişim noktasında bulunan Kapaklı ilçesinin Tekirdağ’a, otoyola ve çevredeki yollara yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Projenin tamamlanmasıyla; 1. Cadde, Mithatpaşa Caddesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray arasında kesintisiz karayolu ulaşımını tesis ettik. Ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu ve her gün 34 binden fazla aracın geçiş yaptığı D-567 Saray-Çerkezköy Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü rahatlattık. Güzergâh üzerinde trafik, can ve mal güvenliğini de arttırdık. Kapaklı Köprülü Kavşağımızın inşa edilmesiyle zamandan 279 milyon lira, akaryakıttan 3.7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 282.7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 272 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“HAYRABOLU ÇEVRE YOLUMUZ KAPSAMINDA 341 METRE UZUNLUĞUNDA 4 ADET KÖPRÜ DE YER ALIYOR”

Resmi açılışı yapılan Hayrabolu Çevre Yolu’nun Tekirdağ’daki hayvancılık ve tarım faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Hayrabolu ilçesi açısından çok önemli bir altyapı yatırımı olduğunu kaydeden Uraloğlu, “BSK kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz 9 kilometre uzunluğundaki Çevre Yolumuz kapsamında 341 metre uzunluğunda 4 adet köprü de yer alıyor. Projemiz ile ilçe merkezinden geçen ağır vasıta ve transit trafiğin çevre yoluna aktarılmasıyla hem bölge halkı hem de transit trafik için büyük kolaylıklar sağladık. İlçe merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlattık; hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Bölünmüş yol konforuyla ulaşım imkânı sağlayan yolumuz sayesinde; Hayrabolu şehir geçişini sadece 5 dakikaya indirdik. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 63,7 milyon lira, akaryakıttan 3,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 67,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 262 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

“LİMANDAN TEKİRDAĞ-MALKARA DEVLET YOLU’NA ULAŞIMI 3 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK”

Türkiye’nin en büyük transit limanı Barbaros Limanı için de toplam 6,5 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında bir bağlantı yolu inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, “Proje kapsamında 877 metre köprü imalatı gerçekleştirdik. Proje ile Tekirdağ-Malkara Devlet Yolu’ndan Barbaros Limanı’na bölünmüş yol konforuyla erişim sağlayarak Limanın her geçen gün artan faaliyetlerinin hızlı ve verimli sürdürmesini sağladık. Ayrıca turistik bölge olan Kumbağ yerleşiminde özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunun önüne geçtik. Limandan Tekirdağ-Malkara Devlet Yolu’na ulaşımı 3 dakikaya düşürdük. Bu bağlantı yolumuz ile de zamandan 25,5 milyon lira, akaryakıttan 9,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 35,2 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 665 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm yollarımızın başta hayata geçtiği bölgeler olmak üzere tüm Tekirdağ ve ülkemiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.