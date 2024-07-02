Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Atilla Kaya ve TEDAŞ Elazığ 11. Bölge Müdürü Kamuran Işık liderliğindeki heyet, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) Müdürü Müjdat Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında, paydaş memnuniyeti ve iş birliği üzerine fikir alışverişi yapıldı.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) – Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat Çelik, Kaya ve Işık’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Çelik, “Bu ziyaretler, karşılıklı anlayışın arttırılması ve güven temellerinin sağlamlaştırılması açısından son derece kritik. TEDAŞ yetkililerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, toplantının verimli geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Atilla Kaya ise, “İş süreçlerimizi iyileştirmek, iletişimimizi güçlendirmek ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla bu tür ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 11. Bölge Müdürümüz Kamuran Işık ile birlikte Fırat EDAŞ’ı ziyaret ettik ve toplantı sonuçları doğrultusunda aksiyon planlarımızı oluşturarak iletişim çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.