İstanbul Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde' projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği himayesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve çeşitli kurumların iş birliğiyle yürütülecek 'Tarihin Bilincinde, Demokrasinin İzinde' projesi kapsamında önemli bir adım atıldı. Proje çerçevesinde 20 bin öğrencinin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret etmesi planlanıyor.

İlim Yayma Vakfı, Albayrak Grubu ve Vakıfbank'ın destek verdiği proje için düzenlenen protokol imza töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un tarihsel ve kültürel yönüne dikkat çekti.

Vali Gül, gençlerin ülkenin yakın tarihinde iz bırakan önemli mekânları yerinde görmesinin büyük katkı sağlayacağını belirterek, 'İstanbul, öğreten bir şehir. Gençlerimizin bu şehri tanıması, derslerde öğrendiklerinden çok daha fazlasını kazandıracaktır' dedi.

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 22, 2026

Cumhurbaşkanı'nın tüm valilere yönelik 'Kendi çocuklarımız için istediğimiz her şeyi, bütün çocuklar için isteyin' talimatını hatırlatan Gül, yürütülen projelerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklendiğini ifade etti.

Proje kapsamında öğrencilerin tarih bilinci kazanması, demokratik değerleri yerinde gözlemlemesi ve şehri daha yakından tanıması hedefleniyor. Valilik, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını temenni etti.