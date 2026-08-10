TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başladı. İktidar kanadı düzenlemeyi 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hukuki zemini olarak değerlendirirken, muhalefet partileri destek ve eleştirilerini Meclis kürsüsünden dile getirdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, terör örgütü PKK/KCK'nın tasfiyesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı.

Görüşmelerde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP milletvekilleri, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler söz aldı.

SAADET PARTİSİ'NDEN ŞARTLI DESTEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terör sorununun çözümünün adalet, hukuk, toplumsal bütünleşme ve kardeşliğin birlikte inşa edilmesinden geçtiğini söyledi. Süreçle ilgili kaygı ve çekincelerinin bulunduğunu belirten Arıkan, bunların kutuplaşmaya dönüşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Arıkan, Saadet Partisi'nin çerçeve yasaya şartlı destek sunduğunu açıkladı.

MHP: 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Yıldız, teklifin genel veya özel af niteliğinde olmadığını, devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyetlerin varlığını koruduğunu savundu.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin barış, huzur, demokrasi, hürriyet ve kardeşlik anlamına geldiğini belirten Yıldız, MHP'nin sürecin sonuna kadar arkasında olduğunu ifade etti.

İYİ PARTİ'DEN SERT İTİRAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise kanun teklifinin hazırlanış biçimini ve içeriğini sert sözlerle eleştirdi. Teklifin kamuoyundan ve siyasi partilerden gizlendiğini savunan Dervişoğlu, silahların doğrulanabilir biçimde bırakılmasının hukuki adımlardan önce gelmesi gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, düzenlemenin silahsızlanma ve tasfiye sürecinin sırasını tersine çevirdiğini öne sürerek, 'Terörsüz Türkiye' adı altında örgüte hukuki kazanım sağlanmaya çalışıldığını iddia etti.

Teklifte oluşturulacak kurullara geniş yetkiler verilmesini de eleştiren Dervişoğlu, düzenlemenin mağdurları göz ardı ettiğini savundu. İYİ Parti'nin teklifin oylamasında 'hayır' oyu vereceğini açıkladı.

CHP: TEREDDÜTSÜZ KATKI VERECEĞİZ

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye'nin silah ve şiddetin gölgesinden kurtulması gerektiğini belirterek, sürece toplumsal barış ve demokratik hukuk devleti perspektifiyle yaklaştıklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ise 'Kürt meselesi'nin yalnızca terör ve güvenlik meselesi olmadığını, eşit yurttaşlık, hukuk, demokratik temsil ve birlikte yaşama meselesi olduğunu ifade etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sürecin iktidar tarafından yeterince şeffaf yürütülmediğini savundu. Özel, parti yönetiminin kanun teklifine 'evet' oyu vereceğini, milletvekillerinin ise kendi bölgelerindeki seçmenlerin hassasiyetlerini dikkate alacağını açıkladı.

DEM PARTİ: 'BU SÜRECİN TEK KAZANANI TÜRKİYE OLACAK'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, düzenlemenin Türkiye'nin çatışma ve şiddet zemininden çıkması için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapan Bakırhan, kanun teklifinin taviz veya yenilgi anlamına gelmediğini belirterek, 'Bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır' dedi. Bakırhan, Meclis'in bundan sonraki istikametinin demokratik entegrasyon, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak düzenlemeler olması gerektiğini söyledi.

AK PARTİ: 'TÜRKİYE MODELİDİR'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun ilgili bölümündeki öneriler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Komisyonun 20 toplantıda 137 kişiyi dinlediğini belirten Güler, teklifin 50 yıllık terör sorununa kalıcı çözüm üretme amacı taşıdığını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise teklifin 367 milletvekilinin imzasıyla sunulduğunu belirterek bunu tarihi bir siyasi mutabakat olarak değerlendirdi. Gül, düzenlemenin Türkiye'nin kendi şartlarından doğan bir 'Türkiye modeli' olduğunu savundu. Gül, Türk, Kürt, Alevi, Sünni ve farklı toplumsal kesimlerin ortak gelecekte buluşacağını belirterek, 'Artık Anadolu'da hiçbir anne Türkçe de ağıt yakmayacak, Kürtçe de ağıt yakmayacak' ifadelerini kullandı.

TEKLİFİN KAPSAMI: PKK/KCK'NIN TASFİYESİ ŞARTINA BAĞLANDI

Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Soruları yanıtlayan yetkili, teklifin kapsamının PKK/KCK'nın tasfiyesine yönelik olarak sınırlandırıldığını belirtti.

Buna göre düzenlemenin uygulanabilmesi için örgütün fiili varlığına son vermesi, silah ve mühimmatın teslim edilmesi ve bu durumun tespit edilerek Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

Yetkili, teklifin genel veya özel af niteliğinde olmadığını, suçların hukuki niteliğini ve kesinleşmiş mahkumiyetleri kendiliğinden ortadan kaldırmadığını belirtti.

Görüşmelerde siyasi partilerin farklı yaklaşım ve eleştirileri öne çıkarken, teklifin maddelerine ilişkin görüşmelerin ardından Genel Kurul'daki yasama sürecinin devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELERİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ