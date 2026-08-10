Ankara'da Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde başkan vekilliğine CHP'nin adayı Seda Dilber seçildi.

ANKARA (İGFA) - Etimesgut Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması ardından başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Seçimde CHP'nin adayı Seda Dilber ile YENİ Parti'nin adayı Mehmet Özdemir yarıştı.

İlk tur oylamada Mehmet Özdemir 18 oy alırken, Seda Dilber 11 oyda kaldı. Oylamada 6 üye boş oy kullanırken, 6 üye ise çekimser kaldı. İkinci turda da sonuç değişmedi.

Başkan vekilinin belirlendiği son turda ise kullanılan 41 oyun 21'ini alan Seda Dilber seçimi kazanarak Etimesgut Belediye Başkan Vekili oldu.

YENİ Parti adayı Mehmet Özdemir 19 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Böylece Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi CHP'nin adayı Seda Dilber'e geçti.

SEDA DİLBER KİMDİR?

16.06.1972 Ankara doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimimi tamamladıktan sonra, Educational Instıtute American Hotel&Motel Association 2 yıllık Turizm ve Otelcilik eğitimi gördü. Marmaris Tatil Köyü, Vakıflar Bankası, Türk Hava Yolları TGS İç ve Dış Hatlar departmanlarında çalıştı. 9 yıldır 4 yıldızlı Kahya Otel'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmakta.

https://youtu.be/WByyMbtqKpQ?t=10502