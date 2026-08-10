AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, 2024 Sulusaray depreminden etkilenen Tokat ve Yozgat'ta yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. İki ilde toplam 273 hak sahibi için 204 konut, 57 ahır ve 12 samanlığın tamamlanması planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, 18 Nisan 2024'te Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli meydana gelen depremin ardından yürütülen iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Pehlivan, Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle yapımı tamamlanan deprem konutlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Pehlivan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devlet-millet dayanışmasıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 il başta olmak üzere 18 ilde 455 bin konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Diğer illerde meydana gelen deprem, sel, taşkın, heyelan ve yangın gibi afetlerin ardından da iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

TOKAT VE YOZGAT'TA 273 HAK SAHİBİ

2024 Sulusaray depreminden etkilenen Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde hak sahipliği işlemlerinin tamamlanmasının ardından 58 konut, 19 ahır ve 1 samanlığın yapımına başlandı.

Tokat'ta ise deprem sonrası belirlenen 195 hak sahibi aile için 146 konut, 38 ahır ve 11 samanlığın inşaatı sürüyor. Çalışmaların yarısından fazlasının tamamlandığını belirten Pehlivan, kalan yapıların da 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Buna göre Tokat ve Yozgat'ta toplam 273 hak sahibi için 204 konut, 57 ahır ve 12 samanlık inşa edilmiş olacak.

????Tokat ????Yozgat



AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat İlimizin Sulusaray İlçe merkezli meydana gelen ve çevre ilçelerde de etkili olan depremin ardından yürütülen iyileştirme çalışmalarını ve Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemiyle yapımı: pic.twitter.com/xFFPm8a66s — AFAD (@AFADBaskanlik) August 10, 2026

EYY YÖNTEMİYLE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Pehlivan, şartların uygun olduğu ve vatandaşların kabul ettiği yerleşimlerde uygulanan Evini Yapana Yardım (EYY) yöntemi hakkında da bilgi verdi. EYY kapsamında vatandaşlara 2 yılı ödemesiz, toplam 20 yıl vadeli faizsiz kredi desteği sağlandığını belirten Pehlivan, vatandaşların kendi katkılarıyla konut, ahır ve samanlıklarını inşa ettiklerini söyledi. Pehlivan, depremzedeler için yapılan yeni konutların hayırlı olmasını dileyerek, afet sonrası çalışmalara destek veren Cumhurbaşkanı, bakanlıklar, valilikler, AFAD ekipleri ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

AFAD verilerine göre, 2002-2026 yılları arasında EYY yöntemiyle Türkiye genelinde yaklaşık 54 bin konut, 1.257 işyeri ve 3 bin 247 ahır tamamlandı. 2026 Yatırım Programı'nda ise EYY kapsamında 860 konut ve 3 bin 91 ahır bulunuyor.