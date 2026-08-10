Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Gürlek, 2009'daki helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek, 'Sorumluluğu tespit edilen kim olursa olsun adalet önünde hesap vermesi için gereken yapılacaktır' dedi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü.

Gürlek, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğünü ve kazanın meydana gelişine ilişkin tüm hususların yeniden ve ayrıntılı şekilde ele alındığını belirtti.

Soruşturmada FETÖ bağlantısına ilişkin bulgular da dahil olmak üzere dosyadaki hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini ifade eden Gürlek, tüm delillerin ayrıntılı biçimde incelendiğini kaydetti. Bakan Gürlek, sorumluluğu tespit edilen herkesin adalet önünde hesap vermesi için gerekenin yapılacağını vurgulayarak, 'Karanlıkta tek bir nokta kalmayana kadar sürecin yakından takipçisi olacağız' mesajını verdi.

2009 yılında yerel seçim çalışmaları sırasında içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetli eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile Bakanlığımızda bir araya: pic.twitter.com/cvxC2AIFBr — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 10, 2026

Bakan Gürlek, paylaşımının sonunda Muhsin Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybeden diğer kişileri rahmetle anarak, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.