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DEKAV'dan gençlere hukuk ve kariyer buluşması

Adaylar, başvuru şartları ve diğer detaylara MSB Personel Temin Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

Daha önce belirlenen başvuru süresi, 17 Ağustos 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde yapılacak uzman erbaş başvurularında son başvuru tarihi uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026/3 dönem uzman erbaş alımlarına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının 2026 yılı 3. dönem uzman erbaş başvurularının 17 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

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