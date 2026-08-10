Bursa'nın Gürsu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın iş yerinde arama yaptı.

Aramada 1 kilo 935 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.