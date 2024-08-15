TBMM'deki özel oturumda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, insanlık cephesinin Gazze'nin masum halkının yanında olduğunu vurgularken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "Ya zafer, ya şehadet" diyerek tüm kardeşleriyle birlikte Gazze'ye daha sonra da ebedi başkentleri Kudüs'e gideceklerini açıkladı. TBMM'deki özel oturumda İsmail Haniye'de anıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

TBMM, Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Özel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Kurtulmuş, meclisteki özel oturumda, insanlık cephesinin Gazze'nin masum halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, "Dünyanın birçok yerinde milyarlarca insan artık Filistin halkının yanındadır. Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır" dedi.

MAHMUD ABBAS DÜNYAYA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'nda daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap etti.

Abbas'ın konuşmasını katılımcı genel kurul sık sık ayakta alkışladı

İsrail'in soykırım işlediğini söyleyen Abbas, "On binlerce şehidimiz var. Haniye de bunlardan biri" dedi. Abbas, Türkiye'yi Filistin davasını savunmasından ötürü kutladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz" diyen Abbas, "Diğer yandan İsrail'in halkımıza, topraklarımıza ve kutsal mekanımıza karşı işlediği suçları reddeden ve kınayan Türkiye'nin tüm siyasi partilerini ve sivil toplum kuruluşlarını tutumlarından dolayı kutluyorum. Yine samimi duyguları ve asil duruşu ile Filistin halkını ve haklı davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımız Filistin ve Kudüs için şehit olan Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dahil olma kararını da kutluyorum. İsrail ile ticareti durdurması, 10 milyar dolarlık ticareti Türkiye Filistin halkına destek için durdurdu. Filistin davası Türkiye'de bir ana mesele haline gelmiştir. Bu Türk halkının ve Türk halkının ahlakının ve politikasının bir göstergesidir" diye konuştu.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te yürüttüğü soykırımın asıl amacı vatan topraklarımızdan Filistin varlığını söküp atmak ve Filistinlileri bir kez daha tehir ettirmek olduğunu kaydeden Abbas, gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletimizi inşa etmek için yapacaklarını, ne kadar çok bedel ödersek ödensin bunu yapacaklarını söyledi.

Katillerin savaş suçlularına gelince işledikleri suçlardan dolayı kurtulamayacaklarını ifade eden Abbas, uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

YA ZAFER, YA ŞEHADET

"Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz" diyen Mahmud Abbas, Kudüs'ün kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. "Ya zafer, ya şehadet" diyen Abbas, tüm kardeşleriyle birlikte Gazze'ye daha sonra da ebedi başkentleri Kudüs'e gideceklerini duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Barış ve güvenliğe giden yol Filistin'den başlar ve Filistin'le biter. İsrail'in barbar saldırısına karşı mücadelemiz tüm dünya kıtalarında adaletsizliğe karşı duran insanları da harekete geçirmiştir. İnsanlar yüksek sesle İsrail'i ve yıkım güçlerini kınamaktadırlar" dedi.

Abbas, konuşmasını, "Direnen Filistin halkı ile bağımsızlığa er ya da geç kavuşacağız. İşgal bitecek, Filistin özgür kalacaktır. Yaşasın Türkiye Filistin kardeşliği" şeklinde sonlandırdı.