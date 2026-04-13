TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifiyle doğum izni 24 haftaya çıkarılırken, babalık izni uzatılıyor ve sosyal medya ile çocuklara yönelik yeni düzenlemeler getiriliyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 14 Nisan Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan haftalık gündeme göre söz konusu teklifle, kadınlara verilen doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte analık izni süresi dolmuş ancak doğumdan itibaren 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan personele, talep etmeleri halinde 8 hafta ek izin verilebilecek.

Babalık izninde de artış öngörülüyor. Buna göre işçilere, eşlerinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek. Ayrıca koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanınacak. Teklifte çocukların dijital ortamdaki korunmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama sistemleri kurmakla yükümlü olacak. Oyun platformlarının ise uygun şekilde derecelendirilmeyen oyunları sunması yasaklanacak.

Düzenleme kapsamında çocukların aile yanında desteklenmesine yönelik sosyal politikalar güçlendirilirken, ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara kesintisiz nakdi destek verilmesi de öngörülüyor.