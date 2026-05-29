Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), etkili sağanak yağışların şehirde oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla başlatılan aşırı yağışlarla oluşan sel sularının sahil bölgelerine sürüklediği atıkları temizleme çalışmaları devam ediyor.
Samandağ sahil bölgesinde yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında kıyıları kirleten ve doğal hayatı tehdit eden atıklar toplanarak bertaraf ediliyor.
Devam eden çalışmayla özellikle bayram tatilinde vatandaşların yoğun şekilde ziyaret edeceği alanlarda selin izleri silinerek ziyaretçilerin güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri amaçlanıyor.