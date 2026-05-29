Balıkesir Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleştirilen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti. Edremit Belediyesi Merkez Hizmet Binası'nda düzenlenen programda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

BALIKESİR (İGFA) - Bayramlaşma programına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda bayramın birlik ve beraberlik ruhu hep birlikte yaşandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yayınladığı bayram mesajında Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu ifade etti.

Başkan Ertaş, 'Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birleştiği, komşuluk ve dostluk bağlarının güçlendiği bayramlar; toplum olarak bizi bir arada tutan en önemli değerlerimizdendir.

Kurban Bayramı da yardımlaşmanın, dayanışmanın ve ihtiyaç sahiplerini gözetmenin en güzel örneklerinden biridir. Bu bayramda paylaşmanın bereketini, birlikte olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Hoşgörü, yalnızca farklı düşüncelere saygı duymak değil; aynı zamanda milletimizin ortaya koyduğu iradeye, demokrasiye ve halkın tercihine saygı göstermektir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli unsur, farklılıklarımızla bir arada yaşayabilme kültürümüzdür.

Demokrasinin temelinde de karşılıklı saygı, anlayış ve halkın iradesine duyulan güven vardır. Seçilmiş iradeye, sandıkta ortaya çıkan millet kararına saygı göstermek; toplumsal barışın, huzurun ve hoşgörünün en önemli göstergelerinden biridir. Bizler de Edremit'te sevgiyle, dayanışmayla, ortak akılla ve karşılıklı saygıyla kentimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz' dedi.

Bayramlaşma programında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ertaş, çocuklarla da yakından ilgilendi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.