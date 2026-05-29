Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Turgut Temelli Caddesi'nin trafiğe açıldığını müjdeledi. Başkan Er, 'Bu caddemiz, Kuzey Çevre Yolundan Kuzey Kuşak Yoluna, Emeksiz Caddesinden Güney Kuşak Yoluna bağlanacak, çok önemli bir aks olacak' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Depremden sonra yeniden ayağa kalkan şehirde ulaşım vizyonuyla ciddi bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kurban Bayramı öncesinde şehir trafiğini rahatlatacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Daha önce Fuzuli Caddesi'ni yeniden araç trafiğine açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kentin önemli ulaşım akslarından biri olan Turgut Temelli Caddesi'ni vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan düzenlemelerle birlikte şehir merkezindeki ulaşımın daha akıcı hale gelmesi hedeflenirken, sürücülere önemli bir alternatif güzergâh kazandırılmış oldu.

Trafik akışını rahatlatacak stratejik konumuyla dikkat çeken Turgut Temelli Caddesi, şehir içi ulaşımda önemli bir bağlantı noktası olacak. Cadde üzerindeki çalışmalar kapsamında altyapı, asfalt, yol çizgileri ve çevre düzenlemeleri tamamlanırken, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar da açılıştan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

'TURGUT TEMELLİ CADDESİNİ 25 METRE GENİŞLİĞİNE KAVUŞTURDUK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Turgut Temelli ve Emeksiz caddelerinde yürütülen çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yol üzerindeki çalışmalarını inceleyen Başkan Er, 'Malatyalıların Emeksiz'in devamı olarak bildiği Turgut Temelli Caddesi deprem öncesi araçların sağlı sollu park yapmalarından dolayı trafik, bir gidiş bir geliş olarak ilerliyordu. Burada trafik keşmekeşti. Depremden sonra bu yolu 25 metre genişliğine kavuşturduk ve planlamamızı o şekilde yaptık. İki gidiş-iki geliş ortada da refüjü olan bir yol haline geldi' dedi.

'CADDE ÜZERİNDE PARK YASAĞI UYGULANACAK'

Cadde üzerinde trafik akışının sağlıklı olabilmesi adına park yasağı kuralının uygulanacağını kaydeden Başkan Er, şunları ifade etti:

'Turgut Temelli Caddemizde araç parkından dolayı sıkıntılar yaşanıyordu. Bu cadde boyunca Fuzuli, Kışla ve İnönü Caddesi'nde yapacağımız gibi park yasağı olacak. Burada toplu taşıma araçlarının indirme-bindirme yapabilmeleri için cepler oluşturduk. Burada kısmi parklanma yasağı getirilecek çünkü bu bölgede yeterince otoparkımız mevcut olacak.'

'MALATYA ULAŞIMINI RAHATLATACAK ÖNEMLİ BİR AKS OLACAK'

Turgut Temelli Caddesi'nin Malatya'nın ulaşım altyapısının bir parçası olduğuna dikkati çekerek, 'Bu yol daha önce çevreyolu ile İnönü Caddesi'nin kesişimine kadar hizmet ediyordu. Artık bu yolumuz, Malatya'nın ulaşımı için transit ve bağlantı yolu olarak kullanılabilecek. Kuzey Çevre Yolumuz yıl sonuna kadar bitmiş olacak, final aşamasında. Kuzey Çevre Yolundan Kuzey Kuşak Yoluna, oradan da Kaynarca bölgesinden Turgut Temelli Caddesine buradan da İnönü Caddesi ve Emeksiz Caddesinden devam ederek Güney Kuşak Yoluna bağlanacak. Malatya'nın ulaşımını inşallah çok rahatlatacak önemli bir aks olacak' bilgisini verdi.