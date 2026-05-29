Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerin kırsal mahalleleri ile 13 ilçeyi kapsayacak şekilde planlanan 1080 günlük içme suyu altyapı yatırımının ilk sondaj çalışmaları Bağlar, Yenişehir ve Çınar'da başladı. Yatırım kapsamında 45 bin metre sondaj, 50 içme suyu deposu ve 282 bin 200 metre şebeke hattı hayata geçirilerek kırsal mahallelerde sağlıklı içme suyuna erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Kuraklık baskısının yoğunlaştığı, yeraltı suyuna erişimin kırsal yerleşimler açısından kritik hale geldiği bir dönemde Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ilçelerin kırsal mahalleleri ile 13 ilçedeki yerleşimleri kapsayan kapsamlı içme suyu altyapı yatırımını sahaya taşıdı. Yatırım; yeni yeraltı kaynaklarının devreye alınmasından enerji nakil hatlarının kurulmasına, depoların inşasından şebeke sisteminin yerleşim bazlı yeniden planlanmasına kadar tüm bileşenleri aynı altyapı sistemi içinde bir araya getiriyor.

Bu yaklaşımla özellikle yaz aylarında debi düşüşü yaşayan ve uzun süredir sağlıklı içme suyuna erişimde sorun bulunan kırsal mahallelerde su arz sürekliliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yatırım, bütünleşik sistem modeliyle planlandı

'Diyarbakır İl Geneli Muhtelif Yerlerde Sondaj, ENH, Pompa, İçmesuyu Depo, Şebeke Tesisi Yapım İşi' kapsamında kent genelinde 45 bin metre sondaj kuyusu, 10 keson kuyu, 60 enerji nakil hattı, 70 pompa sistemi, 282 bin 200 metre içme suyu şebekesi, 50 içme suyu deposu ve 2 bin 500 abone bağlantısı hayata geçirilecek.

Projede yer alan tüm iş kalemleri tek bir altyapı akışı üzerine kurgulandı. Sondaj ve keson kuyular yeni yeraltı kaynaklarını sisteme bağlarken, enerji nakil hatları ile pompa sistemleri çıkarılan suyun iletimini sağlayacak. Yeni içme suyu depoları ise mevsimsel debi dalgalanmalarını dengeleyecek rezerv kapasite oluşturarak özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintisi riskini azaltacak.

Çalışmalar Bağlar, Yenişehir ve Çınar'da başladı

Projenin ilk etap saha uygulamaları Bağlar ve Yenişehir'in kırsal mahalleleri ile Çınar ilçesinde başlatıldı. Bağlar'da bir, Yenişehir'de bir ve Çınar'da iki ayrı noktada sondaj çalışmaları yürütülüyor.