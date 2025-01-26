TBMM Genel Kurulu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri görüşecek.ANKARA (İGFA) - Haftalık çalışmasına 28 Ocak Salı günü başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, AK Parti ile bazı muhalefet partilerinin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sundukları önergeleri görüşecek.

Önergelerin kabul edilmesi üzerine TBMM'de bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak. Genel Kurulda, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

Ayrıca Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.

TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

Öte yandan TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre ihtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konusunda bilgilendirecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak çalışma takvimini belirleyecek.