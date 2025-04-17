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Komisyon, gerekli durumlarda Ankara dışında da incelemelerde bulunabilecek.

Birçok ilde tarım sektörünü olumsuz etkileyen zirai don olayının yol açtığı zararları incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını kararlaştıran TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.