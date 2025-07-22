Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM’nin tatil döneminde de çalışacak. Meclis, 1 Ekim’e kadar tatile girdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2025 tarihine kadar tatile girdi. Ancak, Resmi Gazete’de 22 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan kararlara göre, üç ihtisas komisyonu tatil süresince çalışmalarını sürdürecek.

Başkanlığını AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın yaptığı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, enerji politikaları, sanayi, ticaret, tüketici hakları ve teknolojik yenilikler gibi kritik alanlarda yasama çalışmalarına devam edecek.

Ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan’ın başkanlık ettiği Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas’ın liderliğindeki Dijital Mecralar Komisyon da tatil döneminde faaliyetlerini sürdürecek. İlgili komisyonlar; cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında düzenlemelerin yanı sıra dijital platformlardaki sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarına ara vermeyecek.