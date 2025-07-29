TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre şehrine gitti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da Cenevre’ye gitti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Başkan Numan Kurtulmuş, PAB tarafından Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenecek Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’nın açılış oturumunda katılımcılara hitap edecek ve konferans kapsamında düzenlenecek panellere katılacak. Kurtulmuş, ayıca konferans kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, parlamentoların ve Birleşmiş Milletler'in üst düzey temsilcilerini bir araya getirecek.