Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, Birinci Karabağ Savaşı’nın kahramanı Sahil Mammadov’un vatanseverlik ve cesaretle dolu hayatını anlattı.Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Milli Kahramanlarını Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, Birinci Karabağ Savaşı’nın unutulmaz kahramanlarından Sahil Elamdar oğlu Mammadov’un hayatını ve kahramanlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Uluhanlı, Mammadov’un vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlığıyla Azerbaycan tarihine altın harflerle yazıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"25 Şubat 1964’te Batı Azerbaycan’ın Uluhanlı rayonuna bağlı Yuxarı Necili köyünde doğan Sahil Mammadov, 6 yaşında Bakü’ye taşındı. 1971-1981 yıllarında Bakıxanov’daki 96 numaralı okulda eğitim gördü; dürüstlüğü ve liderlik vasıflarıyla dikkat çekti. 1982’de askeri hizmetini tamamlayan Mammadov, 1983’te SSCB İçişleri Bakanlığı Yüksek Siyasi Okulu’na kabul edildi. 1987’de Ukrayna’da görev yaptıktan sonra, 1992’de Azerbaycan’a dönerek askeri polis alayında rota komutanı olarak Birinci Karabağ Savaşı’na katıldı. Gazançı, Ağkənd ve Dərəli köylerinde Ermeni güçlerine karşı kahramanca mücadele eden Mammadov, Gazançı’daki yoğun çatışmada sağ kolundan ve bacağından ağır yaralandı. Buna rağmen direnişi sürdürerek askerlerine ilham verdi ve düşmanın ilerlemesini durdurdu. Bu eşsiz cesareti, 8 Ekim 1992’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 264 sayılı Kararnamesi ile “Azerbaycan Milli Kahramanı” unvanıyla ödüllendirildi."

Sahil Mammadov’un hikayesinin vatan sevgisinin ve fedakarlığın sembolü olduğunu ifade eden Azerbaycan Milli Kahramanları Tanıtma Kamu Birliği Başkanı Elşan Uluhanlı, "Onun cesareti, Azerbaycan gençliğine ilham vermeye devam ediyor. Adı, bağımsızlığımız ve toprak bütünlüğümüz için verilen mücadelenin ölümsüz bir nişanesidir” dedi.

Mammadov’un mirasının, Azerbaycan’ın şanlı tarihinde sonsuza dek yaşayacağını belirten Uluhanlı, onun gibi kahramanların egemen bir Azerbaycan’ın temel taşları olduğunu vurguladı.