TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13’üncü Genel Kurulu dolayısıyla 5-6 Haziran’da Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü” temasıyla Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenecek TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulu’na katılacak.

Genel Kurul toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Ebedi Meşale Anıtı’ndaki çelenk koyma törenlerine katılacak Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla görüşmesine iştirak edecek.

Kurtulmuş, daha sonra Azerbaycan Milli Meclisindeki Asamble Konseyi ve TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulu toplantılarında hitap edecek.

- TÜRKPA Dönem Başkanlığı Azerbaycan’a geçecek

Kurtulmuş, Asamble Konseyi Toplantısı’nın ardından, 28 Nisan 2023’ten bu yana TBMM Başkanı tarafından yürütülen TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’ya devredecek.

Ayrıca TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulu’nun sonunda “Bakü Beynannamesi”nin kabul edilmesi bekleniyor.

Toplantı çerçevesinde üye ülke parlamentolarının Genel Sekreterleri Toplantısı ve Kadın Parlamenterler Grubu ile Genç Parlamenterler Grubu toplantıları da gerçekleştirilecek.