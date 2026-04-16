ANKARA (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, okulların çocukların güven içinde eğitim alması gereken alanlar olduğuna dikkat çekilerek, bu tür şiddet olaylarının yalnızca yaşam hakkını değil toplumun geleceğini de tehdit ettiği vurgulandı.

TBB, yaşanan olayların şiddeti önlemeye yönelik mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirterek, çözümün yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, şiddeti besleyen sosyal, ekonomik ve yapısal sorunların da kapsamlı politikalarla ele alınmasının önemine işaret edildi.

Çocukların üstün yararının gözetildiği, eğitim hakkının etkin şekilde korunduğu ve güvenli okul ortamlarının sağlandığı bir sistemin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, TBB'nin bu süreçte katkı sunmaya hazır olduğu belirtildi. Birlik, yürütülen soruşturma süreçlerini il barolarıyla birlikte yakından takip edeceklerini bildirerek, hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.