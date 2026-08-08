Keşan'daki esnaf odalarının başkanları, esnafları yakından ilgilendiren konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, esnaf ve sanatkârların artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve ekonomik koşullar nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, Bağ-kur prim borcu ve vergi borcu nedeniyle esnaf kefalet kredi kooperatiflerinden kredi çekemeyen esnafın ticari hayatını sürdürebilmesi için acil düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Tuhafiye ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Dülgerler İnşaat Sanatkarları Elektrik Tesisatçıları Odası Başkanı Ertuğrul İlman, Keşan Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Mutlu Gezer, Keşan Lokantacılar ve Kahveciler Otelciler Odası Başkanı Hüzeyir Ergin, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Alper Karaağaç, Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası Başkanı Fatih Uslu, yaptıkları ortak açıklama ile esnafların krediye ulaşmada yaşadıkları sorunlara dikkat çekip yetkililerden çözüm noktasında bir adım beklediklerini söyledi. Esnafın en büyük sorunlarından birinin krediye ulaşamamak olduğunu vurgulayan esnaf odalarının başkanları, özellikle Bağ-Kur prim borcu ve vergi borcu bulunan binlerce esnafın Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerden yararlanamamasının büyük bir mağduriyet oluşturduğunu ifade etti. 'Bugün esnafımızın önemli bir bölümünün Bağ-Kur prim borcu bulunuyor. Bu borçlar nedeniyle esnafımız düşük faizli krediye ulaşamıyor. Oysa birçok esnafımız işini büyütmek, işletmesini ayakta tutmak ya da borçlarını çevirebilmek için bu kredilere ihtiyaç duyuyor. Borcu olduğu için kredi kullanamayan esnaf, finansmana ulaşamadığı için daha da zor duruma düşüyor. Önceliğimiz, esnafın ticari yaşamını sürdürebilmesini sağlamak olmalıdır.' diyen oda başkanları, bu şartın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

'ESNAF KEFALET KOOPERATİFLERİ ARACILIĞIYLA KULLANDIRILAN HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERDE SGK VE VERGİ BORCU BULUNMAMASI ŞARTININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ:'

Oda başkanları, esnafın beklentilerinin yalnızca krediyle sınırlı olmadığını belirterek, sektörün uzun süredir çözüm bekleyen birçok yapısal sorunu bulunduğunu söyledi. Başkanlar, esnaflar için öncelikli taleplerini şöyle sıraladı: 'Esnaf ve sanatkârların vergi, SGK ve diğer kamu kurumlarına olan borçlarının düşük faizli, uzun vadeli ve sürdürülebilir şartlarda yeniden yapılandırılması, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gerekli prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi, Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerde SGK ve vergi borcu bulunmaması şartının yeniden değerlendirilmesi, Artan maliyetler karşısında Hazine destekli kredi limitlerinin yükseltilmesi, krediye erişimin kolaylaştırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi, Bankalar tarafından kullandırılan ticari kredilerde faiz oranlarının aşağı çekilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması, POS cihazı komisyon oranlarının makul seviyelere indirilmesi, kamu kurumlarının gerçekleştirdiği denetimlerde rehberlik anlayışının esas alınması ve idari para cezalarının işletmeleri zor durumda bırakmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, ticari araç kullanan esnafın çalışma koşulları dikkate alınarak trafik cezalarının yeniden değerlendirilmesi, işyeri kira artışlarının ekonomik gerçeklere uygun seviyelerde tutulmasına yönelik yasal düzenleme yapılması, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlarda uygulanan yüksek kira artışlarının yeniden gözden geçirilmesi, festival, panayır ve benzeri organizasyonlarda kamu alanlarında yapılan satışların yerel esnafı mağdur etmeyecek şekilde yasal çerçeveye kavuşturulması, elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve diğer işletme giderlerindeki artışlar nedeniyle esnafa yönelik enerji desteklerinin hayata geçirilmesi, zincir marketler ile küçük esnaf arasındaki rekabet dengesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, E-ticaret platformlarında faaliyet gösteren küçük işletmeleri koruyacak komisyon ve rekabet düzenlemelerinin uygulanması, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetle mücadelenin etkinleştirilmesi, çıraklık ve mesleki eğitimin güçlendirilerek nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik teşviklerin artırılması, esnafın dijital dönüşümüne katkı sağlayacak hibe ve finansman programlarının geliştirilmesi, deprem ve diğer afet risklerine karşı iş yerlerinin güçlendirilmesi için hibe ve düşük faizli kredi desteklerinin sağlanması, basit usulde vergilendirme hadleri ile gelir vergisi istisnalarının günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden güncellenmesi.'

'GÜÇLÜ ESNAF, GÜÇLÜ EKONOMİ DEMEKTİR'

Ekonominin temel taşlarından birinin esnaf ve sanatkârlar olduğunu ifade eden esnaf odalarının başkanları, yapılacak düzenlemelerin yalnızca esnafı değil, üretimi, istihdamı ve şehir ekonomisini de doğrudan etkileyeceğini belirterek, 'Esnafımız üretmeye, istihdam sağlamaya ve ekonomiye katkı sunmaya devam etmek istiyor. Bunun için öncelikle finansmana erişimin önündeki engeller kaldırılmalı, krediye ulaşım kolaylaştırılmalı ve esnafın ayakta kalmasını sağlayacak destekler artırılmalıdır. Güçlü esnaf, güçlü ekonomi demektir' ifadelerini kullandılar.