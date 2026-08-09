Ticaret Bakanlığı, e-ihracat potansiyeli yüksek pazarlara yönelik hazırladığı ülke rehberlerine Endonezya'yı da ekledi. 280 milyonu aşan nüfusu ve Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olmasıyla öne çıkan Endonezya'ya ilişkin rehberde, vergi ve gümrük uygulamalarından pazara giriş süreçlerine kadar ihracatçıların ihtiyaç duyacağı kapsamlı bilgilere yer verildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarının küresel pazarlardaki fırsatlara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hazırladığı ülke rehberleri kapsamında Endonezya'ya yönelik kapsamlı bir çalışma yayımladı.

ENDONEZYA PAZARI İÇİN KAPSAMLI REHBER

Bakanlığın paylaşımında, Endonezya'nın 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olduğu ve dünyanın en yüksek Müslüman nüfusuna sahip ülkesi konumunda bulunduğu belirtildi.

Bu güçlü demografik yapının, helal üretim standartları ve tüketim alışkanlıklarının yanı sıra Türkiye ile Endonezya arasındaki kültürel bağların da etkisiyle Türk ürünleri açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde, Endonezya pazarına girmek isteyen firmalar açısından önem taşıyan birçok başlık ele alındı.

Çalışmada; Endonezya'daki vergi ve gümrük uygulamaları, yolcu muafiyetleri, pazara giriş süreçleri, Türkiye'nin Endonezya'ya yönelik mikro ihracat verileri başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaç duyabileceği güncel bilgilere yer verildi.

TÜRK İHRACATÇISINA YOL HARİTASI

Rehberin, Endonezya pazarına açılmayı hedefleyen girişimciler ile halihazırda bu ülkeye ihracat yapan firmalara yol göstermesi amaçlanıyor.

Bakanlık, çalışmanın firmaların gümrük ve mevzuat süreçlerine uyumunu kolaylaştırarak Endonezya pazarına girişte önemli bir kaynak oluşturacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarının uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik bilgi ve rehberlik çalışmalarının sürdürüleceğini açıkladı.