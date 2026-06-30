Türkiye'nin önemli yelken organizasyonlarından TAYK - Eker Olympos Regatta, 14. yılında İstanbul Marmara Denizi'nde sporcuları ve deniz tutkunlarını bir araya getirecek. Beş farklı sınıfta gerçekleşecek yarışlar, canlı yayınlarla takip edilebilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Yelken sporunun prestijli organizasyonlarından TAYK - Eker Olympos Regatta, 14. yılında yeniden deniz tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Marmara Denizi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda sporcular; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM Sınıfı (International One Metre) ve Yat sınıflarında mücadele edecek. Yarış heyecanı, denizde olduğu kadar canlı yayınlarla da izleyicilere aktarılacak.

Organizasyonun geri sayımı, 'Rüzgârı Yakala' temalı manifesto filmiyle başladı. Filmde, Olympos Regatta'nın yalnızca bir yarış değil; ekip ruhunu, deniz kültürünü ve yelken tutkusunu bir araya getiren özel bir deneyim olduğu vurgulanıyor.

BEŞ FARKLI SINIFTA BÜYÜK MÜCADELE

TAYK - Eker Olympos Regatta'nın ilk etabı olan J70 yarışları, 7-9 Ağustos tarihleri arasında Kalamış açıklarında gerçekleştirilecek. Takım uyumu ve hızın ön plana çıkacağı yarışların ardından, 11-12 Ağustos'ta Moda Deniz Kulübü açıklarında J70 Match Race mücadeleleri yapılacak.

Genç sporcular ise 11-13 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek Hareketli Salma yarışlarında yeteneklerini sergileyecek.

Yat sınıfında heyecan, 14 Ağustos gecesi başlayacak off-shore yarışıyla devam edecek. Çınarcık rotasında gerçekleştirilecek gece yarışının ardından, 15 Ağustos'ta şamandıra yarışları düzenlenecek.

Teknoloji ve deniz tutkusunu bir araya getiren IOM Sınıfı yarışları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde Moda Deniz Kulübü'nde yapılacak.

FİNAL BOĞAZ'DA GERÇEKLEŞECEK

Organizasyonun büyük finali, 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek Boğaz Yarışı ile yapılacak. Yarışın ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle birlikte yelken haftası tamamlanacak.

Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören canlı yayınlar ise bu yıl gelişmiş teknolojilerle izleyici karşısına çıkacak. 2024 Paris Olimpiyatları gibi uluslararası organizasyonlarda görev alan yayın ekibinin hazırlayacağı 3D modelleme ve grafik destekli yayınlarla yarışlar daha detaylı şekilde takip edilebilecek.

Özellikle J70 yarışları, J70 Match Race mücadeleleri ve Boğaz Yarışı, yelken severlere organizasyon atmosferini ekranlardan da yaşatacak. TAYK - Eker Olympos Regatta, spor, rekabet ve festival ruhunu bir kez daha İstanbul'un eşsiz deniz atmosferinde buluşturacak.