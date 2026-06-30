Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde başlayan yaz spor okullarında eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ve Türkiye'nin örnek spor tesislerinden biri olan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi yaz dönemi Spor Okulu öğrencilerine ev sahipliği yapıyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında merkeze kayıt yaptıran öğrenciler, yaş gruplarına uygun hazırlanan programlar doğrultusunda temel sportif becerilerini geliştirirken, aynı zamanda koordinasyon, denge, çeviklik, sürat, esneklik ve dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerini de uzman eğitmenler eşliğinde geliştirme imkanı buluyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da merkezi ziyaret ederek öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin Konya'ya kazandırılması ile birlikte geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme hedefine önemli bir katkı sağladıklarını belirterek, 'Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın spora erken yaşta başlamalarını ve yeteneklerini doğru şekilde keşfetmelerini son derece önemsiyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz de bu anlayışın en önemli projelerinden biri olarak hizmet veriyor. Yaz Spor Okullarımız kapsamında merkezimizde eğitim alan çocuklarımız, alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hem fiziksel gelişimlerini destekleyen eğitimler alıyor hem de spor kültürünü küçük yaşlarda kazanıyor. Amacımız sadece başarılı sporcular yetiştirmek değil; sağlıklı, özgüveni yüksek, disiplinli ve sosyal bireylerin yetişmesine de katkı sağlamak. Burada verilen bilimsel ve planlı eğitimlerle çocuklarımızın yeteneklerini en doğru şekilde değerlendiriyor, onları geleceğin sporcuları olarak hazırlıyoruz. İnşallah bu merkezimizden hem şehrimizi hem de ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek sporcular yetişeceğine yürekten inanıyorum. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya, spor yatırımlarımızı artırarak geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.