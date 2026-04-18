Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nda (TADEKA), yöresel değerlerin geleceğe taşınması adına çalışmalar devam ediyor. TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu'nun, eşsiz ve köklü bir tarihe sahip olan Tarsus'a özgü yemeklerin belli tarifler içerisinde yapılması ve gelecek nesillere aktarılması adına başlattığı 'Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri' projesine yeni bir halka daha eklendi.

MERSİN (İGFA) - Binlerce yıllık köklü bir tarihe sahip olan Tarsus'ta, mutfak kültüründe sıklıkla yapılan yüksük çorbası, Tatar çorbası ve mamül kurabiyesi, TADEKA Binası bahçesinde kurulan stantlarda usta ellerde belli tarifler ölçüsünde hazırlandı. Yapım aşamaları kayda alınan ürünler, daha sonra TADEKA üyelerine ikram edildi.

Yaklaşık bir yıl önce, yine yöreye has analı-kızlı yemeğiyle başlayan 'Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri' projesi kapsamında; bugüne kadar lahana sarması, kaynar, vardabit, humus, kokulu çörek, fındık lahmacun gibi birçok lezzet, usta ellerde belli tariflerde yapılıp kayıt altına alındı.

Çeliker: 'Tarsus'un yöresel yemeklerini, büyüklerimizden gördüğümüz usullerle yapıyoruz'

TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Üyesi Murat Çeliker, yöresel lezzetlerin geleceğe taşınması adına başlattıkları projeye devam edeceklerini kaydederek, 'Yöresel yemek hikayelerimizi yaklaşık bir yıldır yapıyoruz. 'Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri'nde bugüne kadar analı-kızlı, vardabit, humus, fındık lahmacunu ve tahinli lahana sarması gibi yemeklerimizi kayıt altına aldık. Bizim projemizin amacı; Tarsus'un yöresel yemeklerini, büyüklerimizden gördüğümüz usullerle ve onların yaptığı şekilde yaparak, nesilden nesile aktarmak' dedi.

Keleş: 'Proje sayesinde, yöresel yemeklerimizi geçmişten geleceğe taşıyoruz'

'Tarsusi Yöresel Yemek Hikayeleri' projesine destek veren Aşçı Seray Uka Keleş, yöreye has Tatar çorbası ve yüksük çorbasının özel yemekler olduğunun altını çizerek, 'Tatar çorbası yöresel bir çorbamız. Mersin'in Tarsus ilçesinde, genellikle düğünlerde yapılan bir çorba. Ama kamuoyunda çok bilinmeyen, mantıyla karıştırılan bir yemek. Biz yöresel yemeklerimizi geçmişten geleceğe taşımak adına, böyle çekimler yaparak bunları yaşatıyoruz. Aile içinde zaten mantı ve yüksük çorbasını çok sık yapıyoruz. Annemden öğrendiğim şekliyle yapıyorum. Böyle bir projede olmaktan çok keyif alıyorum. Daha önce de başka yemekleri çekmiştik. Projeyi destekliyorum, o yüzden her yemek etkinliğinde olmaya çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Kılcı: 'Bu projenin Tarsus'a çok şey kattığını düşünüyorum'

Tarsus yöresine has tatlılar arasında yer alan mamülü TADEKA üyeleri için yapan Gamze Kılcı da projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, 'Mamülü annem yapardı. Annemden gördüğüm kadarıyla, biraz internetten destek alarak, biraz da kendimden katarak farklı bir şey yapmaya çalıştım. Tarsus usulü mamülün hazır olarak satılanları biraz daha yumuşak. Benim damak zevkime uymadığı için, ben daha farklı malzemeler koydum' diye konuştu.

Günümüzde mamülün birçok yerde satıldığını kaydeden Kılıcı, 'Ama ben kendi yaptığımı daha çok seviyorum. Yöresel yemeklerimizi ve tatlılarımızı yapıyoruz. Çok güzel bir çalışma bence. Tarsus'a çok şeyler katacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza; TADEKA Binası'nda yöresel yemekleri yapıp, insanlara tanıtma imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum' dedi.