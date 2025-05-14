İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan ve sadece organik sertifikalı ürünlerin tarladan sofraya ulaştırıldığı Ekopazar İzmir, 15 yıldır hem çiftçiyi ayakta tutuyor, hem de İzmirliyi sağlıklı gıdayla buluşturuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) iş birliğiyle, İzmirlileri sağlıklı ve doğal gıdayla buluşturduğu “Ekopazar İzmir” 15 yaşında. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılında başlattığı “Organik Tarımda Sürdürülebilir Bir Örnek Yarımada’da Organik Tarım Projesi” ile İzmirli çiftçiler, tarımda kimyasal kullanımını bırakarak tamamen organik üretime döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından projenin başladığı günden beri desteklenerek organik üretimi benimseyen çiftçiler, Türkiye tarımında 15 yıldır yaşanan tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta, güçlü ve gönülden üretim yapmaya devam ediyor. Atalık tohumlar ve geleneksel yöntemlerle üretilen organik sertifikalı sebze ve meyveler, her cuma Bostanlı’da ve her salı Balçova’da kurulan Ekopazar’da doğrudan tüketiciye ulaşıyor.

EKOPAZAR’DA ÜRÜNLER YOK SATIYOR

Çiftçilerin özenle yetiştirdiği mahsuller, tarladan Ekopazar’a gelene kadar birçok kez denetimden geçerek İzmirlilerin sofrasına ulaşıyor. Ekopazar’da satılan ürünler, tüketicilere bez ya da kağıt ambalajlarda veriliyor. 15 yıllık süreçte İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Ekopazar’da ürünler genellikle sabah saatlerinde tükenmeye başlıyor.

“ÜRÜNLERİN PESTİSİT ANALİZLERİ SÜREKLİ DENETLENİYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, üreticinin yanında olmak, yerel üreticiyi desteklemek ve halkı sağlıklı gıdaya ulaştırmak için pek çok adım attıklarını belirterek “Bugün burada, Ekopazar İzmir adı altında bu adımların en güzel örneğini görüyoruz. Ekopazar İzmir, bundan yaklaşık 15 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan bir proje. Bu projeyle, halkımızı sağlıklı gıdaya ulaştırmayı, üretimde devamlılığı sağlamayı ve organik tarımı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ekopazar İzmir’de sadece organik sertifikalı ürünler satılıyor. Bu organik sertifikalı ürünler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği tarafından sürekli denetleniyor, pestisit analizleri yapılıyor” diye konuştu.

“EKOPAZAR İZMİR, DOĞRU ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERİMİZE BİR SAYGI DURUŞU”

Bülent Üngür, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Ekopazar İzmir sadece bir pazar yeri, satış yeri değil. Ekopazar İzmir, kimyasaldan uzak duran, sağlıklı üretim yapan, doğru üretim yapan çiftçilerimizin emeğine bir saygı duruşudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız çok net. Başkanımız Dr. Cemil Tugay önderliğinde halkımızı sağlıklı gıdaya ulaştırmak, üreticiden tüketiciye doğrudan bir ulaşım sağlamak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak” ifadelerini kullandı.

OLCAY BUYRUK: BU İŞ GÖNÜL İŞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile projeye adım atan üreticiler halinden memnun. Projenin ilk çiftçilerinden Olcay Buyruk, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada’da Organik Tarım Projesi ile bizim köye geldi. Böyle bir uygulamamız var, katılır mısınız dediler. Daha önce de ailemde hem ablam, hem babam hastalık geçirmişti. Organik tarıma bundan dolayı ilgi duyuyordum. Bu iş gönül işi; gönülden yapacaksınız, severek yapacaksınız. Çağımızdaki tarım uygulamalarında insan sağlığına çok zararlı maddeler kullanılıyor. Bunları bildiğimiz için bu işe yöneldik. 15 sene oldu” dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZLE AİLE GİBİ OLDUK”

Sağlıklı ürün ürettikleri için mutluluk duyduklarını belirten Olcay Buyruk, “Müşterilerimizle aile gibi olduk. İzmir’de de İstanbul’da da müşterilerimiz var. Son zamanlarda yurt dışına giden ürünlerde pestisit çıkmasıyla beraber ilgi daha da arttı. Bizim ürünlerimiz sertifikalandırılıyor. Numuneler alınarak laboratuvarlarda inceleniyor. Sağlıklı bireylerin yetişmesi için organik tarım çok önemli. Toprağın bir arınma süresi var, ürünün yetişme süresi var. Burada sürekli ata tohumu kullandığımız için atalık tohumlarımızda da hibrit tohumlardaki kadar verim alabiliyoruz” dedi.

AYSUN AKÇİL: ORGANİK ÜRETİME BAŞLAYINCAYA KADAR ÜÇ KEZ AMELİYAT OLDUM

Organik üretimi yaşam biçimi olarak benimseyen çiftçiler, bu geleneği aileleriyle birlikte yaşatarak genç çiftçilerin yetişmesine de katkı sağlıyor. Sağlık sorunlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle organik tarıma geçen Aysun Akçil, “Projeye ilk başlayanlardan biriyiz. O zamandan beri devam ediyoruz. Benim sağlık sorunlarım vardı. Onun üzerine başladık. Sağlığımdan da memnunum şu an. Devam ediyoruz. Kızlarımızı da teşvik ettik buna. Kendim de organik besleniyorum. Dışarıdan bir şey almıyoruz. Bende tümör vardı. Organik üretime başlayıncaya kadar üç sefer ameliyat oldum. Hasta olduğum zaman 6 ayda bir kontrole gidiyordum. Sonra senede bir gel dediler. Sonra 3 senede bir gel dediler. Demek ki bir şeyler değişti” ifadelerini kullandı.

“HASTALARA ŞİFA OLUYOR”

Aysun Akçil, hiç “of” demeden çalıştığını belirterek “Severek yapıyorum. Severek yaptığım için de hiçbir şey zor gelmiyor. En güzel şey ürünün zehirsiz olması. Gönlün rahat her şeyi yiyebiliyorsun. Elini uzatıp, koparıp anında yiyebiliyorsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize ön ayak oldu. İzmirli daha çok talep etsin, biz üretiriz. Yeter ki bize pazar olsun” diye konuştu.