Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, TARİŞ İzmir Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Onur, Salihli TARİŞ Başkanı Mustafa Akkaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.MANİSA (İGFA) - Tarımda hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahseden Başkan Ferdi Zeyrek, “Lisanslı depoculuğu da yaymamız gerekiyor. TARİŞ olsun, borsalar olsun, Büyükşehir’in gücüyle birlik olup üreticinin yüzünü güldürmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

TARİŞ İzmir Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Onur, Salihli TARİŞ Başkanı Mustafa Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in konuğu oldu. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ferdi Zeyrek, tarımda hayata geçirilmesi planlanan projelerden bahsetti.

Tarım konusunda çok ciddi çalışmalar halinde olduklarını ifade eden Başkan Ferdi Zeyrek, “Şu anda Manisa’nın ürün haritasını, toprak analiz haritasını ve yer altı suyu haritasını çıkartıyoruz. Bunları üst üste koyduğumuzda yaklaşık 1 yıl sonra siz, telefondan girdiğinizde bağın, bahçenin doğru sulanıp sulanmadığını, yeterli gübrenin atılıp atılmadığını ve yaprak genişliğinden ne kadar rekolteye ulaşacağına kadar görebileceksiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir hizmet sunacağız. Bunu sunduğumuzda tahmini rekolte de belli olacak. Rekolte tahmininden sonra da ürünleri daha katma değerli hale getirmek lazım. Kooperatifler aracılığıyla üreticiye bir daha destek vermek lazım. Biz buna çalışıyoruz şu anda. İnşallah pilot bölge olarak bir bölge seçip bunu aktif hale getireceğiz. Ticaret Borsası ile görüşme halindeyiz. Lisanslı depoculuğu artık yaymamız gerekiyor. Sizin de yükünüzü hafifletecektir bu. Bu konuda çalışmalarımız var. TARİŞ olsun, borsalar olsun, Büyükşehir’in gücüyle birlik olup üreticinin yüzünü güldürmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

TARİŞ İzmir Üst Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Onur ise, “TARİŞ olarak her zaman yanınızdayız. Bize düşen ne varsa TARİŞ olarak bunu yaparız. Bizim de düşüncelerimizde vardı lisanslı depoculuk, sizinle beraber olduğunda daha rahat olur, daha güzel olur” diye konuştu.