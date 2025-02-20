TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı verilerine göre Tarım-GFE 12 aylık dönemde yüzde 40,94 artış gösterdi. Yıllık değişimde en yüksek girdi tohum ve dikim materyali grubunda yaşandı.ANKARA (İGFA) - Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,49 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 30,62 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 44,23 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,31 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,86 artış ile malzemeler oldu.