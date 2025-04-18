Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 liralık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor. TC Numarasına göre ilk ödemeler bugün saat 18.00 itibariyle hesaplarda.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 liralık destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticileri desteklediklerini ve sürdürülebilir üretim için çalıştıklarını vurgulayarak, "5 milyar 948 milyon 238 bin 377 lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında destek ödemelerine ilişkin detaylara da yer verdi.