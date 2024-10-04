'Maharetli Eller' yeniden Harman Meydanı'nda 'Maharetli Eller' yeniden Harman Meydanı'nda

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın ve suyun önemine ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan “14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Bakanlık bünyesindeki Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının DenizBank desteğiyle düzenlediği “Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi.

9 Eylül 2024'te başvuruları sona eren yarışma; “Genel", “Çiftçi", “Öğrenci", “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları", “DenizBank Çalışanları" ve bu yılın konusu “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldılar.

SEÇİCİ KURUL

Seçici kurul 17 Eylül 2024 tarihinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında toplanarak ödül alan ve sergilemeye layık görülen eserleri belirledi.

Yarışmanın seçici kurulunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyon (FİAP) Üyesi Reha Bilir, Savaş Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Sezer, Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Kameraman ve Fotoğraf Sanatçısı Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Bağımsız Jüri Üyesi Perihan Yücel ve Görsel Danışman Serkan Turaç yer aldı.

14 ESER ÖDÜLE LAYIK BULUNURKEN 120 ESER DE SERGİLENMEK İÇİN SEÇİLDİ

14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl toplam bin 988 katılımcı 8 bin 776 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından “Bakan Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmanın ödül töreni de önümüzdeki günlerde belirlenip kamuoyuyla paylaşılacak.

Ödül alan eserler şöyle sıralandı:

ESER SAHİBİ    ESER İSMİ    ESERİN ÇEKİLDİĞİ ÜLKE    ÖDÜLÜ
Kyaw Zay Yar LİN    Fishes Selling    Burma    BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Thirumalai Ganesh SHEERAPATHİ    Oasis    Birleşik Arap Emirlikleri    İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Elena KONONOVA    Reindeer Ride    Rusya    ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Beytullah ELES    Acı Yol    Türkiye    ULUSAL BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Özgen BEŞLİ    Buz Balıkçısı    Türkiye    ULUSAL İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Nevzat YILDIRIM    Süpürgeci Zanaatkârlar    Türkiye    ULUSAL ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Mehmet Şah DENİZ    Küçük Çoban Kız    Türkiye    BAKAN ÖZEL ÖDÜLÜ
Ender PEKŞEN    Kapya    Türkiye    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI ÖDÜLÜ
Meral KAYA    Yem Hazırlama    Türkiye    DENİZBANK ÇALIŞANLARI ÖDÜLÜ
Adil EMEKTAR    Salçalık Domates    Türkiye    ÇİFTÇİ-ÜRETİCİ ÖDÜLÜ
Sude ÖZDEMİR    Yaylacı    Türkiye    ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ
Ahmet ASLAN    Lale Vakti    Türkiye    TEMA"ÜRETİMİN VE ÜRETİCİNİN YÜZYILI" ÖDÜLÜ
Filiz UZUNİSMAİL    Sürünün Yolculuğu    Türkiye    ORMAN: GELECEĞE NEFES ÖDÜLÜ
Haluk SARGIN    Sürü ve Menderesler    Türkiye    1313: SUYA VEFA ÖDÜLÜ

Kaynak: igf