Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de dün yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği sonrası ortaya atılan 'yapay ete izin verildi' iddialarına açıklık getirdi. Bakanlık, düzenlemenin aksine yapay ete yönelik yasağı daha güçlü hale getirdiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 20 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği hakkında kamuoyunda oluşan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yönetmelikte geçen 'hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar' ifadesi üzerinden 'yapay ete izin veriliyor' şeklinde yanıltıcı yorumlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yönetmelikte yer alan 'yeni gıda' tanımının, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın şekilde tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde yer alan ürünleri kapsadığı ifade edildi. Bu ürünlerin piyasaya sunulabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve ilgili listeye alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Bakanlık, düzenlemede yer alan ifadelerin hayvansal dokulardan elde edilen hücre ve doku kültürlerine başvuru imkanı tanımadığını belirterek, 'Yapay et veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz' açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hücre ve doku kültürüyle üretilen ve kamuoyunda 'yapay et' olarak bilinen ürünlere karşı tutumunun net olduğunu vurgulayarak, doğal üretimin, hayvancılığın, tüketici sağlığının ve kültürel hassasiyetlerin korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, yeni yönetmeliğin yapay et yasağını daha güçlü bir hukuki zemine oturttuğu belirtilerek, 'Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır' ifadelerine yer verildi.