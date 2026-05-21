Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen gece atışlarını takip etti. Tatbikatta kara, hava ve deniz unsurlarının gerçekleştirdiği atışlarda hedefler tam isabetle vuruldu.

İZMİR (İGFA) - Efes-2026 Tatbikatı kapsamında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için İzmir'e gelen Yaşar Güler, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen gece safhasını yerinde takip etti.

Tatbikat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve bakan yardımcılarıyla birlikte gelen Bakan Güler'e, Zakir Hasanov, Irakli Chikovani ve Zukan Helez da eşlik etti. Programda ayrıca Haluk Görgün ve yabancı ülke komutanları da yer aldı.

Efes-2026 Tatbikatı'nın gece safhasında kara, deniz ve hava unsurlarının koordineli şekilde gerçekleştirdiği atışlarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu bildirildi. Tatbikatta kullanılan yerli ve millî savunma sistemleri ile operasyonel kabiliyetler dikkat çekti.

Uluslararası katılımın yoğun olduğu tatbikatın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekât kabiliyetini ve savunma gücünü ortaya koyduğu belirtildi.