Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi kuzey sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmaların sonunda 3 sahiline de yine mavi bayrakla buluşturdu. Temiz, güvenli, ulaşılabilir, çevreci ve ihtiyaçlara cevap veren sahiller TÜRÇEV tarafından yine mavi bayrakla ödüllendirildi. Buna göre Karasu Sahil Park, 32 Evler ve Kocaali Merkez plajlarında yaz sezonunda mavi bayrak dalgalanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve geldiği günden itibaren turizmde maksimum kalite hedefiyle yeni bir süreç başlatmıştı.

Karasu ve Kocaali sahillerinde başlatılan kapsamlı çalışmayla tüm sahiller daha ulaşılabilir, güvenli, ihtiyaçlara cevap veren ve çevreci bir konseptle sil baştan yeniden düzenlenmişti.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen Türkiye'deki sahillere verilen Mavi Bayrak Ödülleri'nde bu yıl da Sakarya'da hedeflenen sonuca ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıl 'sıfır kayıp' hedefiyle çalışan Hayat Timi'nin Karadeniz'de kendi sorumluluk sahasında hiç can kaybı yaşamadığı 3 sahil mavi bayrakla ödüllendirildi.

Sahillerinde temiz, güvenli, donanımlı ve çevreci plajların simgesi olan Mavi Bayrak Ödülü, Karasu Sahil Park Halk Plajı, 32 Evler Halk Plajı ve Kocaali Merkez Halk Plajı'na verildi.

'SAHİLLERİMİZDE MAVİ BAYRAK DALGALANDIRIYORUZ'

Yaz sezonuna güçlü bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Başkan Yusuf Alemdar, 'Yaz sezonu öncesi ortaya koyduğumuz çalışmalar neticesinde kuzey sahillerimizde Mavi Bayrak dalgalandırıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenli, temiz ve kaliteli bir ortamda denizin tadını çıkarabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Mavi Bayrak'ın ilçelerimize ve misafirlerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Uluslararası alanda çevreye duyarlılığın ve kaliteli hizmetin sembolü olan mavi bayrak için yüzme suyunun kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişilebilirlik olanakları, çevre yönetimine verilen önem ve bilinçlendirme faaliyetleri şartlarının hepsi eksiksiz sağlandı. Ayrıca plajı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek sıhhi olanaklar ve donanımların sağlanması konuları da olmak üzere toplam 33 zorunlu kriter istisnasız yerine getirildi.