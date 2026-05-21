Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2026 Yılı 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın ikinci oturumu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Su tüketim kademelerinde değişikliğe gidildiğini belirten Başkan Dutlulu, yapılan yeni düzenlemeyle faturalarda yüzde 15'lik bir indirim sağlandığını ve bu karardan 100 binin üzerinde abonenin faydalanacağını açıkladı.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Kurulu'nda Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na sevk edilen 17 gündem maddesi, ikinci oturumda oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Birinci kademenin 10 metreküpten 12 metreküpe, ikinci kademenin ise 20 metreküpten 22 metreküpe çıkarılmasını öngören maddeye destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Besim Dutlulu, 'Bugün sizlerin desteğiyle alınan bu karar, özellikle düşük ve sınırda tüketim yapan 100 binin üzerindeki abonemizin faturasına indirim olarak yansıyacak. Bazı abonelerimizde yüzde 15'i, bazılarında ise yüzde 20'yi bulan bir indirimden bahsediyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ederim.' dedi.

Akhisar'da geçmişte sıkça yaşanan su baskınlarına da dikkat çeken Başkan Dutlulu, 'Benim Akhisar Belediye Başkanı olduğum 2019-2024 yılları arasında ne yazık ki şehre 1 metre bile yağmur suyu hattı döşenmemiş, mecburi alanlar dışındaki yerleşim bölgelerine hiçbir yatırım yapılmamıştı. Şimdi ise 31 milyon lira maliyetle Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerini kapsayan yağmur suyu hattı çalışmalarına bayramdan hemen sonra başlıyoruz. Aynı şekilde Soma'da da 19 milyon lira maliyetli yağmur suyu hattı projemiz start alıyor. Manisa'yı ilçeleriyle birlikte başta sel baskınları olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmeye kararlıyız' diye konuştu.

Manisa'nın dört bir yanında büyük yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, Gördes'in içme suyu isale hattı 120 milyon liralık bir yatırım ve çalışmalar hızla devam ettiğini belirterek, en kısa sürede tamamlayacaklarını müjdeledi. Başkan Dutlulu, 'Muradiye'de 2 milyar liralık dev bir yatırımla altyapıyı tamamen yenileyeceğimiz çok ciddi bir çalışma dönemi olacak' dedi.