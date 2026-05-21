Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında 7 Haziran'da düzenlenecek Arslantepe Yarı Maratonu'nun protokolü imzalandı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen imza töreninde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Türkiye Atletizm Federayonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ'ın yanı sıra organizasyonun paydaşları olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, imza töreninde yaptığı konuşmada, Malatya'nın her yönden gelişimine önem verdiklerini, bu kapsamda da düzenlenecek olan maratona 'Arslantepe Yarı Maratonu' ismini verdiklerini ifade etti.

Malatya'yı her alanda kalkındırmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Er, şunları kaydetti:

'Bir taraftan spora verdiğimiz önemi gösterirken, diğer taraftan Malatya'nın küllerinden yeniden ayağa kalktığını da dünyaya göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda Malatya'nın turizmiyle de öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün tanıtımına katkı sunmak amacıyla 'Arslantepe Yarı Maratonu' ismini tercih ettik. Sağ olsun, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ da bu konuda desteklerini esirgemediler. Kendilerine teşekkür ediyorum.'

'ANTİK ŞEHRİN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ'

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ise 'Türkiye Atletizm Federasyonu olarak gördüğünüz gibi logomuzda da yer alan Kral Tarhunza'yı bile koşturuyoruz. Çok eski bir kral, antik şehrin önemli simgelerinden biri. Bundan sonra da inanıyorum ki bu yarışmanın sembolü olacak. Yıllar boyunca sürdürmeyi hedeflediğimiz bu anlamlı organizasyona herkesi davet ediyoruz. Biz de tüm Malatyalı hemşerilerimizi Aslantepe Maratonu'na katılmaya davet ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi ile Atletizm Federasyonu arasında 7 Haziran'da düzenlenecek olan Arslantepe Yarı Maratonunun protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ'a teşekkür plaketi takdim etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ'da atletizm branşına verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e plaket verdi.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILARA ÖDÜL VERİLECEK

Arslantepe Yarı Maratonu; 21, 10 ve 4.2 kilometre olmak üzere üç parkurdan oluşacak. Profesyonel atletlerin yarışacağı maratonda ayrıca halk koşusu da yapılacak. Uluslararası atletlerin yer alacağı 21 kilometrelik parkur Arslantepe Höyüğü'nden başlayıp 100. Yıl Parkı'na kadar olacak. 10 kilometrelik parkur Mehmet Buyruk Caddesinden başlayıp 100. Yıl Parkı'nda sona erecek. Halk koşusu olan 4.2 kilometrelik parkur ise 100.Yıl Parkı etrafında olacak. Maraton yarışmasında tüm kategorilere ödül verilecek ve toplamda 2.2 milyon liralık ödül dağıtılacak.