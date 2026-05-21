İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verilerek hazırlanan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte internet siteleri aracılığıyla kamu destekli konut projeleri algısı oluşturarak vatandaşlardan haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin dijital materyallerine ve çeşitli dokümanlara da el konulduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların resmi kurumlara ait internet siteleri dışında yapılan yönlendirmelere karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.