Türkiye'nin en büyük moda etkinliği olan Antalya Fashion Week (AFW 2026), 2 - 4 Haziran tarihleri arasında 9. kez moda severlerle buluşacak. Yaklaşık bin 900 yıllık bir geçmişi bulunan Hıdırlık Kulesi, sanat temalı tasarımlarıyla tanınan Cihan Nacar'ın defilesi için özel olarak düzenlenecek.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin en ünlü tasarımcılarının koleksiyonlarının sergileneceği etkinlik Rusya, Kazakistan ve Dubai'den tasarımcıların da katılımıyla uluslararası boyuta taşınacak. 3 gün boyunca ünlü tasarımcıların defileleri ve farklı etkinliklerle dikkatleri üzerine çekecek olan AFW 2026'nın kapanış defilesi ise adeta sanatsal bir şölene dönüşecek. Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde bulunan ve şehrin en önemli simgelerinden biri olan Roma dönemi anıtı Hıdırlık Kulesi'nde gerçekleştirilecek Cihan Nacar defilesinde ünlü top model Tülin Şahin baş manken olarak podyuma çıkacak.

Cihan Nacar'ın 6 aydır dev bir kadro ile üzerinde çalıştığı koleksiyon, el işçilikleriyle dikkat çekecek. Heykelsi formlarıyla öne çıkacak olan koleksiyonun sergileneceği defilenin açılışı ve kapanışını ünlü top model Tülin Şahin yapacak. Toplam 35 mankenin yer alacağı defile, Sonat Coşkuner şefliğindeki Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası'nın Vivaldi eserleri eşliğinde sergilenecek. Özel davetlilerin katılımıyla 4 Haziran'da gerçekleştirilecek defile tarih, moda ve sanatın muhteşem uyumuna sahne olacak.

'SANATSAL BİR ŞÖLEN'

Uzun süredir üzerinde çalıştığı koleksiyonunu Antalya Fashion Week'te tarihi bir mekânda sergileyecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Cihan Nacar, 'Koleksiyonumda kullanılan materyaller, form kadar duyguyu da taşıyor. Sert hacimli taftalar; akışkan, neredeyse sıvı gibi hareket eden kumaşlarla birleşiyor. Mat dokuların içine gizlenen yüzde 100 el işçiliğiyle hazırlanan parlak yansımalar, ışığı değil silueti öne çıkarıyor. Transparan kumaşlar, keskin detayların arasından görünerek bedeni tamamen açığa çıkarmadan hissettiriyor. Tüm bu güzellikleri muhteşem bir atmosferde sanatsal bir şölen eşliğinde sunacağız' dedi.

'ANTALYA'DA OLMAK ÇOK ANLAMLI'

Dünyaca ünlü Allure Dergisi tarafından 'Dünyanın En İyi ve En Güzel 50 Top Modeli' arasında gösterilen ilk ve tek Türk top model olan Tülin Şahin de, moda dünyasının en dikkat çekici etkinliklerinden birinde yer alacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Antalya'nın kendisinde özel bir yeri olduğunu belirten Tülin Şahin, 'Çocukluğumun ve ergenlik dönemimin tüm yaz tatilleri burada geçti. Böylesine özel ve uluslararası bir organizasyon kapsamında Antalya'da podyuma çıkacak olmak benim için ayrıca çok anlamlı' dedi.

'MODA DÜNYASININ GÖZÜ ANTALYA'DA OLACAK'

Emy Organizasyon Kurucusu Eda Meltem Yılmaz ise, 'Moda dünyasının gözü Antalya'da olacak. Ülkemizin en önemli moda tasarımcılarından olan Cihan Nacar'ın defilesi de bu iddiamızın en önemli göstergelerinden biri olacak. Arso Group ana sponsorluğunda ve Antalya Valiliği, TGA ve Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün değerli destekleri ile kentimizde unutulmaz bir etkinlik gerçekleştireceğiz' dedi.